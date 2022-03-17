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ППО уночі збила 2 літаки РФ над Слобожанщиною - Повітряне командування "Схід"

Валентина РоманенкоЧетвер, 17 березня 2022, 10:36

Оперативне об'єднання ЗСУ Повітряне командування "Схід" повідомило про знищення двох російських літаків над Харківською областю.

Джерело: Facebook-сторінка ПК "Схід"

Дослівно: "Починаємо ранок з добрих новин. Вночі над Слобожанщиною засобами ППО Повітряних сил знищено два ворожих літака".

Деталі: Інших подробиць події наразі не наводиться. За кілька годин після випуску повідомлення буо внесено коективи. Першочергово повідомлялося, що літаки збили над Дніпропетровською областю.

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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