ППО уночі збила 2 літаки РФ над Слобожанщиною - Повітряне командування "Схід"

Оперативне об'єднання ЗСУ Повітряне командування "Схід" повідомило про знищення двох російських літаків над Харківською областю.

Джерело: Facebook-сторінка ПК "Схід"

Дослівно: "Починаємо ранок з добрих новин. Вночі над Слобожанщиною засобами ППО Повітряних сил знищено два ворожих літака".

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Деталі: Інших подробиць події наразі не наводиться. За кілька годин після випуску повідомлення буо внесено коективи. Першочергово повідомлялося, що літаки збили над Дніпропетровською областю.