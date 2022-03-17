ПВО ночью сбила 2 самолета РФ над Слобожанщиной - Воздушное командование "Схід"
Четверг, 17 марта 2022, 09:36
Оперативное объединение ВСУ Воздушное командование "Схід" сообщило об уничтожении двух российских самолетов над Харьковской областью.
Источник: Facebook-страница ВК "Схід"
Дословно: "Начинаем утро с хороших новостей. Ночью над Слобожанщиной средствами ПВО Воздушных сил уничтожены два вражеских самолета".
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Детали: Через несколько часов после выпуска сообщения были внесены коррективы. Первоначально сообщалось, что самолеты были сбиты над Днепропетровской областью.