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Санду вимагає вивести російські війська з Придністров'я

"Європейська правда"Четвер, 17 березня 2022, 10:41

Президентка Молдови Мая Санду після офіційного визнання Парламентською асамблеєю Ради Європи факту окупації Придністров’я Росією зазначила, що Кишинів завжди вимагав виведення російських військ і налаштований на дипломатичне вирішення питання.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NewsMaker.

"Молдова чітко дала зрозуміти, що Росія відіграє значну роль у всьому, що пов’язано з придністровським конфліктом. Ми завжди вимагали виведення російських військ із Придністров’я, вимагали і продовжуємо вимагати утилізації боєприпасів. Ми продовжуємо закликати до мирного вирішення цього конфлікту і зробимо усе можливе, щоб знайти і реалізувати дипломатичне, політичне, мирне рішення", - сказала Санду на спільній пресконференції з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом. 

Тим часом у Тирасполі заявили, що "будь-які випади проти миротворчої операції на Дністрі мають вкрай деструктивний характер". 

Нагадаємо, ПАРЄ 15 березня схвалила поправку, яка офіційно визнає Придністров’я зоною російської окупації. 

Депутати від Молдови не голосували проти цього ані на засіданні комітету, ані у залі. Однак вони не стали співавторами цієї поправки, що стосується їхньої ж держави. 

Молдова до останнього вагалася зі своєю позицією у рішенні щодо вигнання РФ з Ради Європи і її депутати не висловлювалися на дебатах щодо нападу РФ на Україну, хоча таку можливість мали усі. 

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Два депутати від правлячої партії PAS натиснули кнопку "за" на фінальному голосуванні, але вони стали єдиними у асамблеї, хто не голосував за більшість поправок, що робили резолюцію сильнішою.

Детальніше про те, як виганяли Росію з ПАРЄ - у статті РФ витирають з карти Європи: що змінить для України історичне рішення ПАРЄ.

Теми: Придністров'яМолдоваРосіяармія
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