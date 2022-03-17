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Санду требует вывести российские войска из Приднестровья

"Европейская правда"Четверг, 17 марта 2022, 12:41

Президент Молдовы Майя Санду после официального признания Парламентской ассамблеей Совета Европы факта оккупации Приднестровья Россией отметила, что Кишинев всегда требовал вывода российских войск и настроен на дипломатическое решение вопроса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NewsMaker.

"Молдова четко дала понять, что Россия играет значительную роль во всем, что связано с приднестровским конфликтом. Мы всегда требовали вывода российских войск из Приднестровья, требовали и продолжаем требовать утилизации боеприпасов. Мы продолжаем призывать к мирному разрешению этого конфликта и сделаем все возможное, чтобы найти и реализовать дипломатическое, политическое, мирное решение", - сказала Санду на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Между тем в Тирасполе заявили, что "любые выпады против миротворческой операции на Днестре носят крайне деструктивный характер".

Напомним, ПАСЕ 15 марта одобрила поправку, официально признающую Приднестровье зоной российской оккупации.

Депутаты от Молдовы не голосовали против этого ни на заседании комитета, ни в зале. Однако они не стали соавторами этой поправки, касающейся их государства.

Молдова до последнего колебалась со своей позицией в решении об изгнании РФ из Совета Европы и ее депутаты не высказывались на прениях по поводу нападения РФ на Украину, хотя такую ​​возможность имели все.

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Два депутата от правящей партии PAS нажали кнопку "за" на финальном голосовании, но они стали единственными в ассамблее, кто не голосовал за большинство поправок, усиливающих резолюцию.

Подробнее о том, как выгоняли Россию из ПАСЕ – в статье РФ стирают с карты Европы: что изменит для Украины историческое решение ПАСЕ.

Темы: ПриднестровьеМолдоваРосcияармия
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