Росія продовжує нести втрати: близько 14 тисяч солдатів і понад 1,4 тисячі бронемашин
Четвер, 17 березня 2022, 09:46
Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні в Україні – на 22-й день війни загинуло близько 14 тисяч окупантів, російська армія втратила сотні одиниць техніки.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.03 орієнтовно склали:
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- особового складу близько 14 000 осіб,
- танків ‒ 444 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1 435 од,
- артилерійських систем – 201 од,
- РСЗВ – 72 од,
- засобів ППО – 43 од,
- літаків – 86 од,
- гелікоптерів – 108 од,
- автомобільної техніки – 864 од,
- кораблів/катерів – 3 од,
- цистерн з ПММ – 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11,
- спеціальної техніки – 10.
У Генштабі ЗСУ зазначили, що дані по втратах уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.