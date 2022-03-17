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Росія продовжує нести втрати: близько 14 тисяч солдатів і понад 1,4 тисячі бронемашин

Ірина БалачукЧетвер, 17 березня 2022, 09:46
Росія продовжує нести втрати: близько 14 тисяч солдатів і понад 1,4 тисячі бронемашин
Знешкоджена техніка ворога. Фото Генштабу ЗСУ

Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні в Україні – на 22-й день війни загинуло близько 14 тисяч окупантів, російська армія втратила сотні одиниць техніки.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.03 орієнтовно склали:

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  • особового складу близько 14 000 осіб,
  • танків ‒ 444 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1 435 од,
  • артилерійських систем – 201 од,
  • РСЗВ – 72 од,
  • засобів ППО – 43 од,
  • літаків – 86 од,
  • гелікоптерів – 108 од,
  • автомобільної техніки – 864 од,
  • кораблів/катерів – 3 од,
  • цистерн з ПММ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11,
  • спеціальної техніки – 10.
 

У Генштабі ЗСУ зазначили, що дані по втратах уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.  

Теми: РосіявійнаУкраїна
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