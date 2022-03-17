Росія продовжує нести втрати: близько 14 тисяч солдатів і понад 1,4 тисячі бронемашин

Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні в Україні – на 22-й день війни загинуло близько 14 тисяч окупантів, російська армія втратила сотні одиниць техніки.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.03 орієнтовно склали:

особового складу близько 14 000 осіб,

танків ‒ 444 од,

бойових броньованих машин ‒ 1 435 од,

артилерійських систем – 201 од,

РСЗВ – 72 од,

засобів ППО – 43 од,

літаків – 86 од,

гелікоптерів – 108 од,

автомобільної техніки – 864 од,

кораблів/катерів – 3 од,

цистерн з ПММ – 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11,

спеціальної техніки – 10.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що дані по втратах уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.