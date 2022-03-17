Россия продолжает нести потери: около 14 тысяч солдат и свыше 1,4 тысячи бронемашин
Четверг, 17 марта 2022, 09:46
Россия продолжает нести потери в захватнической войне в Украине – на 22-й день войны погибли около 14 тысяч оккупантов, российская армия потеряла сотни единиц техники.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.03 ориентировочно составили:
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- личного состава около 14 000 человек,
- танков ‒ 444 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1 435 ед,
- артиллерийских систем – 201 ед,
- РСЗО – 72 ед,
- средств ПВО – 43 ед,
- самолетов – 86 ед,
- вертолетов – 108 ед,
- автомобильной техники – 864 ед,
- кораблей/катеров – 3 ед,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11,
- специальной техники – 10.
В Генштабе ВСУ отметили, что данные по потерям уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.