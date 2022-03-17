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Россия продолжает нести потери: около 14 тысяч солдат и свыше 1,4 тысячи бронемашин

Ирина БалачукЧетверг, 17 марта 2022, 10:46
Уничтоженная техника врага. Фото Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне в Украине – на 22-й день войны погибли около 14 тысяч оккупантов, российская армия потеряла сотни единиц техники.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.03 ориентировочно составили:

  • личного состава около 14 000 человек,
  • танков ‒ 444 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1 435 ед,
  • артиллерийских систем – 201 ед,
  • РСЗО – 72 ед,
  • средств ПВО – 43 ед,
  • самолетов – 86 ед,
  • вертолетов – 108 ед,
  • автомобильной техники – 864 ед,
  • кораблей/катеров – 3 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11,
  • специальной техники – 10.
 

В Генштабе ВСУ отметили, что данные по потерям уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Темы: РосcиявойнаУкраина
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