Россия продолжает нести потери: около 14 тысяч солдат и свыше 1,4 тысячи бронемашин

Россия продолжает нести потери в захватнической войне в Украине – на 22-й день войны погибли около 14 тысяч оккупантов, российская армия потеряла сотни единиц техники.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.03 ориентировочно составили:

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личного состава около 14 000 человек,

танков ‒ 444 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1 435 ед,

артиллерийских систем – 201 ед,

РСЗО – 72 ед,

средств ПВО – 43 ед,

самолетов – 86 ед,

вертолетов – 108 ед,

автомобильной техники – 864 ед,

кораблей/катеров – 3 ед,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11,

специальной техники – 10.

В Генштабе ВСУ отметили, что данные по потерям уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.