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Зеленський у Бундестазі звинуватив Німеччину у зволіканні зі вступом України до ЄС

"Європейська правда"Четвер, 17 березня 2022, 10:15
Зеленський у Бундестазі звинуватив Німеччину у зволіканні зі вступом України до ЄС
Володимир Зеленський. фото ОП

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Німеччина докладається до побудови нової стіни у Європі, коли гальмує вступ України до європейських інституцій.

Про це він заявив 17 березня у виступі перед депутатами німецького Бундестагу, пише "Європейська правда".

Президент почав свій виступ з дорікань щодо того, що у Німеччині чимало гравців не хочуть обмежувати Росію так, як того вимагає ситуація.

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"Звертаюся до вас після трьох тижнів повномасштабного  вторгнення. Після того як загинули тисячі українців... Після того як ми побачили, скільки зв’язків ваші компанії залишили з Росією, з державою, яка використовує вас та інші країни, щоби фінансувати війну", - заявив він.

Зеленський наголосив, що Німеччина, яка раніше виступала проти швидкої інтеграції України із західним світом, несе частину відповідальності за підштовхування до нападу.

"Коли ми запитували вас – що має зробити Україна, щоб стати членом НАТО, чули у відповідь – такого рішення на столі немає і не буде. І ви зволікаєте й зараз із питанням про вступ України в Євросоюз. Для вас це політика. А насправді це каміння, каміння для нової стіни (що розділяє Європу)", - пояснив президент.

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Володимир Зеленський, утім, наголосив, що у Німеччині є політики, які розуміють, що відбувається.

"Я вдячний німецькому бізнесу, який поставив мораль вище за економіку. Вдячний політикам, які між грошима Росії і смертями українських дітей обирають життя... Тим які знають, що Україна буде в Євросоюзі", - заявив він.

Зеленський також закликав канцлера Шольца "зруйнувати стіну", що постає зараз у Європі.

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