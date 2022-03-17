Зеленський у Бундестазі звинуватив Німеччину у зволіканні зі вступом України до ЄС

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Німеччина докладається до побудови нової стіни у Європі, коли гальмує вступ України до європейських інституцій.

Про це він заявив 17 березня у виступі перед депутатами німецького Бундестагу, пише "Європейська правда".

Президент почав свій виступ з дорікань щодо того, що у Німеччині чимало гравців не хочуть обмежувати Росію так, як того вимагає ситуація.

"Звертаюся до вас після трьох тижнів повномасштабного вторгнення. Після того як загинули тисячі українців... Після того як ми побачили, скільки зв’язків ваші компанії залишили з Росією, з державою, яка використовує вас та інші країни, щоби фінансувати війну", - заявив він.

Зеленський наголосив, що Німеччина, яка раніше виступала проти швидкої інтеграції України із західним світом, несе частину відповідальності за підштовхування до нападу.

"Коли ми запитували вас – що має зробити Україна, щоб стати членом НАТО, чули у відповідь – такого рішення на столі немає і не буде. І ви зволікаєте й зараз із питанням про вступ України в Євросоюз. Для вас це політика. А насправді це каміння, каміння для нової стіни (що розділяє Європу)", - пояснив президент.

Володимир Зеленський, утім, наголосив, що у Німеччині є політики, які розуміють, що відбувається.

"Я вдячний німецькому бізнесу, який поставив мораль вище за економіку. Вдячний політикам, які між грошима Росії і смертями українських дітей обирають життя... Тим які знають, що Україна буде в Євросоюзі", - заявив він.

Зеленський також закликав канцлера Шольца "зруйнувати стіну", що постає зараз у Європі.