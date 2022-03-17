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Зеленский в Бундестаге обвинил Германию в затягивании вступления Украины в ЕС

"Европейская правда"Четверг, 17 марта 2022, 10:15
Зеленский в Бундестаге обвинил Германию в затягивании вступления Украины в ЕС
Владимир Зеленский. фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Германия соучаствует в построении новой стены в Европе, когда тормозит вступление Украины в европейские институции.

Об этом он заявил 17 марта в выступлении перед депутатами немецкого Бундестага, пишет "Европейская правда".

Президент начал свое выступление с упреков в том, что в Германии многие игроки не хотят ограничивать Россию так, как того требует ситуация.

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"Обращаюсь к вам после трех недель полномасштабного вторжения. После того как погибли тысячи украинцев... После того как мы увидели, сколько связей ваши компании оставили с Россией, с государством, которое использует вас и другие страны, чтобы финансировать войну", – заявил он.

Зеленский подчеркнул, что Германия, ранее выступавшая против быстрой интеграции Украины с западным миром, несет часть ответственности за подталкивание к нападению.

"Когда мы спрашивали вас – что должна сделать Украина, чтобы стать членом НАТО, слышали в ответ – такого решения на столе нет и не будет. И вы затягиваете и сейчас вопрос о вступлении Украины в Евросоюз. Для вас это политика. А на самом деле это камни, камни для новой стены (разделяющей Европу)", - пояснил президент.

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Владимир Зеленский, однако, подчеркнул, что в Германии есть политики, которые понимают, что происходит.

"Я благодарен немецкому бизнесу, который поставил мораль выше экономики. Благодарен политикам, которые между деньгами России и смертями украинских детей выбирают жизнь... Тем, кто знает, что Украина будет в Евросоюзе", - заявил он.

Зеленский также призвал канцлера Шольца "разрушить стену", которая выстраивается сейчас в Европе.

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