Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский в Бундестаге обвинил Германию в затягивании вступления Украины в ЕС

"Европейская правда"Четверг, 17 марта 2022, 11:15
Владимир Зеленский. фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Германия соучаствует в построении новой стены в Европе, когда тормозит вступление Украины в европейские институции.

Об этом он заявил 17 марта в выступлении перед депутатами немецкого Бундестага, пишет "Европейская правда".

Президент начал свое выступление с упреков в том, что в Германии многие игроки не хотят ограничивать Россию так, как того требует ситуация.

"Обращаюсь к вам после трех недель полномасштабного вторжения. После того как погибли тысячи украинцев... После того как мы увидели, сколько связей ваши компании оставили с Россией, с государством, которое использует вас и другие страны, чтобы финансировать войну", – заявил он.

Зеленский подчеркнул, что Германия, ранее выступавшая против быстрой интеграции Украины с западным миром, несет часть ответственности за подталкивание к нападению.

"Когда мы спрашивали вас – что должна сделать Украина, чтобы стать членом НАТО, слышали в ответ – такого решения на столе нет и не будет. И вы затягиваете и сейчас вопрос о вступлении Украины в Евросоюз. Для вас это политика. А на самом деле это камни, камни для новой стены (разделяющей Европу)", - пояснил президент.

Владимир Зеленский, однако, подчеркнул, что в Германии есть политики, которые понимают, что происходит.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

"Я благодарен немецкому бизнесу, который поставил мораль выше экономики. Благодарен политикам, которые между деньгами России и смертями украинских детей выбирают жизнь... Тем, кто знает, что Украина будет в Евросоюзе", - заявил он.

Зеленский также призвал канцлера Шольца "разрушить стену", которая выстраивается сейчас в Европе.

powered by lun.ua
Главное сегодня

Мариуполь: ВСУ сбили российский самолет, бомбивший город

ФОТОЧлен политсовета "Слуги народа" уехал в Россию накануне вторжения в Украину

Кривой Рог: под городом вражеская ДРГ подорвалась на мине

Россияне отпустили из плена журналистку hromadske

Премьер Италии поддержал членство Украины в Евросоюзе

Под Киевом на линии фронта пропал фотожурналист Макс Левин

Все новости...
ГУР показало военных ракетной бригады РФ, обстреливающих украинские города
У Путина заявили, что прогресса в переговорах пока нет, и суд ООН им не указ
Тактика России: "Котлы" для мирных и прицельные удары по укрытиям
Россияне удрали с поля боя и побросали технику. У ВСУ новые трофеи
Последние новости
18:32
Под Мариуполем оккупанты захватили эвакуационную колонну – Верещук
18:23
фотоМаленький Зе: в зоопарке на Киевщине родился зебренок
18:23
Глава МИД Греции планирует сопровождать гуманитарную миссию в Мариуполь
18:06
Google начал негласно вывозить сотрудников из России – Bloomberg
18:05
Мариуполь: ВСУ сбили российский самолет, бомбивший город
18:03
Сила украинского народа в том, что он существует вопреки – Михаил Ткач
18:03
ФОТОЧлен политсовета "Слуги народа" уехал в Россию накануне вторжения в Украину
17:58
Десантники говорят, что сбили "Иглой" российскую крылатую ракету над Николаевщиной
17:53
фото, видеоНовый обстрел в Киеве: на Оболони горел грузовик и два здания
17:45
Баскетбольная Евролига дисквалифицировала все российские клубы
Все новости...