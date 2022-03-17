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ГУР показало військових ракетної бригади РФ, які обстрілюють українські міста

Роман ПетренкоЧетвер, 17 березня 2022, 11:43
іскандер 448 бригади рф

Головне управління розвідки здобуло список військовослужбовців 448 ракетної бригади (військова частина 35525) села Клюква Курської області РФ, що скоюють воєнні злочини проти українців.

Джерело: ГУР Міноборони

Деталі: На озброєнні бригади з самого дня заснування і до 2019 року знаходилися тактичні ракетні комплекси 9K79-1 "Точка-У".

З листопада 2019 року з'єднання переозброєне на оперативно-тактичний комплекс "Іскандер-М".

Розвідники оприлюднили імена, фото дати народження та адреси військових.

Серед них – полковник, командир частини, чотири підполковники-заступники та майори-начальники різних служб.

Повний перелік військових на сайті ГУР.

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Теми: Росіявійна
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