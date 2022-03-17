ГУР показало військових ракетної бригади РФ, які обстрілюють українські міста
Четвер, 17 березня 2022, 11:43
Головне управління розвідки здобуло список військовослужбовців 448 ракетної бригади (військова частина 35525) села Клюква Курської області РФ, що скоюють воєнні злочини проти українців.
Джерело: ГУР Міноборони
Деталі: На озброєнні бригади з самого дня заснування і до 2019 року знаходилися тактичні ракетні комплекси 9K79-1 "Точка-У".
З листопада 2019 року з'єднання переозброєне на оперативно-тактичний комплекс "Іскандер-М".
Розвідники оприлюднили імена, фото дати народження та адреси військових.
Серед них – полковник, командир частини, чотири підполковники-заступники та майори-начальники різних служб.
Повний перелік військових на сайті ГУР.
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