ГУР показало військових ракетної бригади РФ, які обстрілюють українські міста

Головне управління розвідки здобуло список військовослужбовців 448 ракетної бригади (військова частина 35525) села Клюква Курської області РФ, що скоюють воєнні злочини проти українців.

Джерело: ГУР Міноборони

Деталі: На озброєнні бригади з самого дня заснування і до 2019 року знаходилися тактичні ракетні комплекси 9K79-1 "Точка-У".

З листопада 2019 року з'єднання переозброєне на оперативно-тактичний комплекс "Іскандер-М".

Розвідники оприлюднили імена, фото дати народження та адреси військових.

Серед них – полковник, командир частини, чотири підполковники-заступники та майори-начальники різних служб.

Повний перелік військових на сайті ГУР.