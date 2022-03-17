ГУР показало военных ракетной бригады РФ, обстреливающих украинские города
Четверг, 17 марта 2022, 10:43
Главное управление разведки получило список военнослужащих 448 ракетной бригады (воинская часть 35525) села Клюква Курской области РФ, совершающих военные преступления против украинцев.
Источник: ГУР Минобороны
Детали: На вооружении бригады с самого дня основания до 2019 года находились тактические ракетные комплексы 9K79-1 "Точка-У".
Реклама:
С ноября 2019 года соединение перевооружено в оперативно-тактический комплекс "Искандер-М".
Разведчики обнародовали имена, фото даты рождения и адреса военных.
Среди них – полковник, командир части, четыре подполковника-заместителя и майоры-начальники разных служб.
ВИДЕО ДНЯ
Полная перечень военных на сайте ГУР.