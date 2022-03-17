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ГУР показало военных ракетной бригады РФ, обстреливающих украинские города

Роман ПетренкоЧетверг, 17 марта 2022, 11:43
искандер 448 бригады рф

Главное управление разведки получило список военнослужащих 448 ракетной бригады (воинская часть 35525) села Клюква Курской области РФ, совершающих военные преступления против украинцев.

Источник: ГУР Минобороны

Детали: На вооружении бригады с самого дня основания до 2019 года находились тактические ракетные комплексы 9K79-1 "Точка-У".

С ноября 2019 года соединение перевооружено в оперативно-тактический комплекс "Искандер-М".

Разведчики обнародовали имена, фото даты рождения и адреса военных.

Среди них – полковник, командир части, четыре подполковника-заместителя и майоры-начальники разных служб.

Полная перечень военных на сайте ГУР.

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Темы: Росcиявойна
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