ГУР показало военных ракетной бригады РФ, обстреливающих украинские города

Главное управление разведки получило список военнослужащих 448 ракетной бригады (воинская часть 35525) села Клюква Курской области РФ, совершающих военные преступления против украинцев.

Источник: ГУР Минобороны

Детали: На вооружении бригады с самого дня основания до 2019 года находились тактические ракетные комплексы 9K79-1 "Точка-У".

С ноября 2019 года соединение перевооружено в оперативно-тактический комплекс "Искандер-М".

Разведчики обнародовали имена, фото даты рождения и адреса военных.

Среди них – полковник, командир части, четыре подполковника-заместителя и майоры-начальники разных служб.

Полная перечень военных на сайте ГУР.