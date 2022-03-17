СБУ: росіяни шукають "українські патрони", щоб прострелити собі ноги

Російські окупанти шукають "українські патрони", щоб ними прострелити собі ноги і потрапити в госпіталь.

Джерело: СБУ

Деталі: Спецслужба виклала черговий аудіозапис перехопленої розмови військового РФ із матір'ю.

Солдат зізнається, що його бригада, яка зараз дислокуються в Миколаївській області, уже небоєздатна.

Дослівно: "У нас 120 людей відправили назад із бригади до шпиталю з пораненнями… ще близько 320 людей поранених та 350 осіб – "200-й" вантаж"…

Я тобі по секрету скажу... ми хотіли патронами 7.62, українськими, коротше, один одному ноги прострелити і повернутися в госпіталь в Будьоновськ".