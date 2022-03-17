СБУ: россияне ищут "украинские патроны", чтобы прострелить себе ноги

Российские оккупанты ищут "украинские патроны", чтобы ими прострелить себе ноги и попасть в госпиталь.

Источник: СБУ

Детали: Спецслужба изложила очередную аудиозапись перехваченного разговора военного РФ с матерью.

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Солдат признается, что его бригада, которая сейчас дислоцируется в Николаевской области, уже не боеспособна.

Дословно: "У нас 120 человек отправили обратно с бригады в госпиталь с ранениями… еще около 320 человек раненых и 350 человек – "200-й" груз…

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Я тебе по секрету скажу…мы хотели патронами 7.62, украинскими, короче, друг-другу ноги попрострелить и вернуться в госпиталь в Буденовск".