Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ: россияне ищут "украинские патроны", чтобы прострелить себе ноги

Валентина РоманенкоЧетверг, 17 марта 2022, 11:55

Российские оккупанты ищут "украинские патроны", чтобы ими прострелить себе ноги и попасть в госпиталь.

Источник: СБУ

Детали: Спецслужба изложила очередную аудиозапись перехваченного разговора военного РФ с матерью.

Солдат признается, что его бригада, которая сейчас дислоцируется в Николаевской области, уже не боеспособна.

Дословно: "У нас 120 человек отправили обратно с бригады в госпиталь с ранениями… еще около 320 человек раненых и 350 человек – "200-й" груз…

Я тебе по секрету скажу…мы хотели патронами 7.62, украинскими, короче, друг-другу ноги попрострелить и вернуться в госпиталь в Буденовск".

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: СБУвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Под Мариуполем оккупанты захватили эвакуационную колонну – Верещук

Мариуполь: ВСУ сбили российский самолет, бомбивший город

ФОТОЧлен политсовета "Слуги народа" уехал в Россию накануне вторжения в Украину

Кривой Рог: под городом вражеская ДРГ подорвалась на мине

Россияне отпустили из плена журналистку hromadske

Премьер Италии поддержал членство Украины в Евросоюзе

Все новости...
СБУ
СБУ: военные РФ в Украине – без еды и воды, а их жены страдают без Pepsi и McDonald's
СБУ о делах оккупанта: "Х*ево. Отправляют на передок. А проехать невозможно – обстреливают"
Работает даже без интернета: СБУ создала сервис, где можно сообщить о передвижении вражеских войск
Последние новости
19:11
Война - это конец Путина: в партии Шольца исключили нормализацию отношений Германии с РФ
19:10
ПВО сбила два боевых самолета РФ на Слобожанском направлении
19:05
Беларусь обвинила украинских дипломатов в шпионаже 
19:04
фото, видео, обновленоОбстрел на Оболони в Киеве: есть погибший и раненые
18:54
Как вести себя, если вас захватили в плен российские оккупанты – советы СНБО
18:52
Днепропетровщина: россияне уничтожили железнодорожную станцию, погиб человек
18:45
Siemens приостановил контракт с РФ на поставку новых электропоездов "Сапсан"
18:32
Под Мариуполем оккупанты захватили эвакуационную колонну – Верещук
18:23
фотоМаленький Зе: в зоопарке на Киевщине родился зебренок
18:23
Глава МИД Греции планирует сопровождать гуманитарную миссию в Мариуполь
Все новости...