Російські окупанти за добу 49 разів обстріляли Харків

Упродовж минулої доби російські окупанти 49 разів обстріляли Харків, водночас ворожої авіації у місті не зафіксували.



Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "За минулу добу російські окупаційні війська знову нанесли 49 обстрілів в районах Харкова. При цьому збільшилась кількість обстрілів з реактивних систем залпового вогню (БМ-21) – близько 10 разів. Ворожої авіації по місту Харків не зафіксували".

Деталі: Зокрема, окупанти вночі обстріляли місто Мерефа – зруйнували школу та будинок культури, пошкодили житлові будинки. Є постраждалі, рятувальники ліквідовують наслідки.



За словами голови облВА, при цьому ворог не досягнув своєї мети – жодна наступальна операція окупантів не мала успіху.

Зокрема, росіяни не змогли просунутися вперед через Ізюм, бо зустріли гідну відсіч української армії. Крім того, лише за минулу добу в Ізюмському районі підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ збили 2 літаки та вертоліт противника.



Біля Харкова ЗСУ 16 березня ліквідували ворожу батальйонно-тактичну групу – знищили техніку, паливо і боєприпаси, що значно послабило наступальні позиції росіян.