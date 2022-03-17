Российские оккупанты за сутки 49 раз обстреляли Харьков

За прошедшие сутки российские оккупанты 49 раз обстреляли Харьков, в то же время вражеской авиации в городе не зафиксировали.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "За минувшие сутки русские оккупационные войска снова нанесли 49 обстрелов в районах Харькова. При этом увеличилось количество обстрелов из реактивных систем залпового огня (БМ-21) – около 10 раз. Вражеской авиации по городу Харькову не зафиксировали".

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Детали: В частности, оккупанты ночью обстреляли город Мерефа – разрушили школу и дом культуры, повредили жилые дома. Есть пострадавшие, спасатели устраняют последствия.

По словам председателя облВА, при этом враг не достиг своей цели – ни одна наступательная операция оккупантов не имела успеха.

В частности, россияне не смогли продвинуться вперед через Изюм, потому что встретили достойный отпор украинской армии. Кроме того, только за минувшие сутки в Изюмском районе подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили 2 самолета и вертолет противника.

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Возле Харькова ВСУ 16 марта ликвидировали вражескую батальонно-тактическую группу – уничтожили технику, топливо и боеприпасы, что значительно ослабило наступательные позиции россиян.