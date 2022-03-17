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Сейм Литви закликав ООН встановити безпольотну зону над Україною

"Європейська правда"Четвер, 17 березня 2022, 11:30
Сейм Литви закликав ООН встановити безпольотну зону над Україною
Seimas у Twitter

Сейм Литви закликав Організацію Об’єднаних Націй негайно вжити заходів для запровадження безпольотної зони над Україною, щоб зменшити кількість жертв серед цивільного населення.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Резолюцію, внесену віцеспікером Сейму, схвалили одностайно.

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У ній закликають парламенти демократичних країн, до того, як будуть ухвалені всі технічні рішення щодо безпольотної зони, спробувати організувати через механізми ООН або зусиллями готових на це країн гуманітарні коридори для людей, які опинились на окупованій території та у зоні бойових дій, та "закрити небо" принаймні над цими зонами, українськими АЕС та сховищами ядерних відходів. 

Також депутати закликають колег з інших країн працювати над новими санкціями проти РФ і Білорусі та закривати свої летовища і порти для російських літаків та суден, а також подбати, що особи, які допомагають обійти санкції, також потрапляли під обмежувальні заходи. 

Окремо пропонують оголосити бойкот "Сербським авіалініям" через те, що вони стали маршрутом обходу санкцій для росіян.

Країни ЄС закликають мобілізувати максимальну політичну підтримку для України та посприяти якнайшвидшому наданню Україні статусу країни-кандидата та почати переговори про членство.

Минулого тижня резолюцію із закликом до ООН закрити небо над Україною схвалив парламент Естонії. 

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Теми: ЛитваООНвійна
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