Сейм Литвы призвал ООН установить бесполетную зону над Украиной

Сейм Литвы призвал Организацию Объединенных Наций немедленно принять меры по введению бесполетной зоны над Украиной, чтобы уменьшить количество жертв среди гражданского населения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

Резолюцию, внесенную вице-спикером Сейма, одобрили единогласно.

Реклама:

В ней призывают парламенты демократических стран, до того, как будут приняты все технические решения о бесполетной зоне, попытаться организовать через механизмы ООН или усилиями готовых на это стран гуманитарные коридоры для людей, оказавшихся на оккупированной территории и в зоне боевых действий и "закрыть небо" над этими зонами, украинскими АЭС и хранилищами ядерных отходов.

Также депутаты призывают коллег из других стран работать над новыми санкциями против РФ и Беларуси и закрывать свои аэродромы и порты для российских самолетов и судов, а также позаботиться, что лица, помогающие обойти санкции, также попадали под ограничительные меры.

The @LRSeimas unanimously adopted a resolution calling on the @UN to take immediate action to secure a no-fly zone over #Ukraine to stop the mass deaths of civilian. #Lithuania pic.twitter.com/JbMVWnmhoe