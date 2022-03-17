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Сейм Литвы призвал ООН установить бесполетную зону над Украиной

"Европейская правда"Четверг, 17 марта 2022, 11:30
Сейм Литвы призвал ООН установить бесполетную зону над Украиной
Seimas у Twitter

Сейм Литвы призвал Организацию Объединенных Наций немедленно принять меры по введению бесполетной зоны над Украиной, чтобы уменьшить количество жертв среди гражданского населения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

Резолюцию, внесенную вице-спикером Сейма, одобрили единогласно.

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В ней призывают парламенты демократических стран, до того, как будут приняты все технические решения о бесполетной зоне, попытаться организовать через механизмы ООН или усилиями готовых на это стран гуманитарные коридоры для людей, оказавшихся на оккупированной территории и в зоне боевых действий и "закрыть небо" над этими зонами, украинскими АЭС и хранилищами ядерных отходов.

Также депутаты призывают коллег из других стран работать над новыми санкциями против РФ и Беларуси и закрывать свои аэродромы и порты для российских самолетов и судов, а также позаботиться, что лица, помогающие обойти санкции, также попадали под ограничительные меры.

Отдельно предлагают объявить бойкот "Сербским авиалиниям" из-за того, что они стали маршрутом обхода санкций для россиян.

Страны ЕС призывают мобилизовать максимальную политическую поддержку для Украины и поспособствовать скорейшему предоставлению Украине статуса страны-кандидата и начать переговоры о членстве.

На прошлой неделе резолюцию с призывом к ООН закрыть небо над Украиной одобрил парламент Эстонии.

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Темы: ЛитваООНвойна
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