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З Луганщини евакуювали 11 тисяч людей, анонсований новий коридор

Роман ПетренкоЧетвер, 17 березня 2022, 11:37
З Луганщини евакуювали 11 тисяч людей, анонсований новий коридор
евакуація з луганщини, фото гайдая

За 21 день війни з Луганщини евакуйовано 11 тисяч людей, повідомили в облдержадміністрації.

Джерело: глава Луганської ОДА Сергій Гайдай у Facebook

Пряма мова Гайдая: "За 21 день війни спільними зусиллями Генерального Штабу ЗСУ, Управління ООН з координації гуманітарних справ, волонтерів та обласної влади гуманітарними коридорами з Луганської області евакуйовано 11 тисяч людей до безпечних регіонів країни.

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Черговий гуманітарний коридор планується на 20 березня".

Теми: евакуаціяЛуганська областьвійнаРосія
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