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Из Луганщины эвакуировали 11 тысяч человек, анонсирован новый коридор

Роман ПетренкоЧетверг, 17 марта 2022, 11:37
Из Луганщины эвакуировали 11 тысяч человек, анонсирован новый коридор
эвакуация с луганщины, фото гайдая

За 21 день войны из Луганщины эвакуированы 11 тысяч человек, сообщили в облгосадминистрации.

Источник: глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в Facebook

Прямая речь Гайдая: "За 21 день войны совместными усилиями Генерального Штаба ВСУ, Управления ООН по координации гуманитарных дел, волонтеров и областной власти гуманитарными коридорами из Луганской области эвакуированы 11 тысяч человек в безопасные регионы страны.

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Очередной гуманитарный коридор планируется на 20 марта.

Темы: эвакуацияЛуганская областьвойнаРосcия
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