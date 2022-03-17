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Из Луганщины эвакуировали 11 тысяч человек, анонсирован новый коридор

Роман ПетренкоЧетверг, 17 марта 2022, 12:37
эвакуация с луганщины, фото гайдая

За 21 день войны из Луганщины эвакуированы 11 тысяч человек, сообщили в облгосадминистрации.

Источник: глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в Facebook

Прямая речь Гайдая: "За 21 день войны совместными усилиями Генерального Штаба ВСУ, Управления ООН по координации гуманитарных дел, волонтеров и областной власти гуманитарными коридорами из Луганской области эвакуированы 11 тысяч человек в безопасные регионы страны.

Очередной гуманитарный коридор планируется на 20 марта.

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Темы: эвакуацияЛуганская областьвойнаРосcия
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