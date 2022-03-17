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Олешки: мер заявив, що росіяни зайшли в місто, а потім – що нікого вже нема

Олена РощінаЧетвер, 17 березня 2022, 11:58

У місто Олешки Херсонської області вранці 17 березня зайшли російські війська, нібито щоб розташуватися у місті, але згодом міський голова Євген Рищук повідомив, що вони пішли з міста.

Джерело: "Суспільне Херсон", "Ukraine Now", Олешківські Телеграм-канали 

Деталі: В олешківських групах розмістили ранкове відеозвернення Євгена Рищука про те, що російські війська зайшли в Олешки і збираються там розташуватися.

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Місцевій владі окупанти сказали підтримувати далі порядок. 

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Згодом олешківський міський голова записав нове звернення, в якому повідомив, що в місті вже немає нікого і влада працює в штатному режимі.

У Телеграм-каналі "Олешки Online" повідомили, що окупанти мають списки активістів, ходять за адресами, залякують людей словами: "Якщо не хочете, щоб усе горіло, сидіть тихо". Також росіяни нібито копаються в телефонах і ноутбуках.

Теми: Херсонська областьвійнаРосія
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