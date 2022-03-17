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Олешки: мэр заявил, что россияне вошли в город, а потом – что никого уже нет

Елена РощинаЧетверг, 17 марта 2022, 11:58

В город Олешки Херсонской области утром 17 марта вошли российские войска, якобы чтобы разместиться в городе, но впоследствии позже городской глава Евгений Рыщук сообщил, что они ушли из города.

Источник: "Суспільне Херсон", "Ukraine Now", Олешковские Телеграмм-каналы

Детали: В Олешковских группах разместили утреннее видеообращение Евгения Рыщука о том, что российские войска зашли в Олешки и собираются там расположиться.

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Местным властям оккупанты сказали поддерживать дальше порядок.

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Позже олешковский городской глава записал новое обращение, в котором сообщил, что в городе уже никого нет и власти работают в штатном режиме.

В Телеграмм-канале "Олешки Online" сообщили, что оккупанты имеют списки активистов, ходят по адресам, запугивают людей словами: "Если не хотите, чтобы все горело, сидите тихо". Также россияне якобы копаются в телефонах и ноутбуках.

Темы: Херсонская областьвойнаРосcия
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