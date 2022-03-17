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Польща з 2023 року планує повністю припинити купівлю газу в Росії

"Європейська правда"Четвер, 17 березня 2022, 12:06

Після завершення чинного контракту про закупівлю газу по Ямальському газопроводу у грудні Польща припинить купувати газ у Росії.

Про це заявив уповноважений польського уряду у справах стратегічної енергетичної інфраструктури Пьотр Наїмський в ефірі RMF FM.

За його словами, російський газ займає велику частку в імпорті Польщі, але державна компанія PGNiG може його замінити. У неї є портфель контрактів, які замінять російські поставки, пояснив він.

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Як нагадав уповноважений, "у жовтні ми вводимо в експлуатацію газопровід Baltic Pipe, у нас вже є розширений LNG-термінал", буде готова й інша інфраструктура, наприклад, газове сполучення з Литвою та Словаччиною.

"Якщо йдеться про закупівлі, ми також готові", - запевнив він. Як зазначив Наїмський, ціни в цих закупівлях "не мають бути значно дорожчими".

"Протягом багатьох років ми платили за російський газ від монополістичного постачальника, який міг диктувати ціну, вищу, ніж можна було отримати в Західній Європі. Ціни будуть європейськими", - пояснив уповноважений.

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За його оцінкою, нинішні дуже високі європейські ціни стабілізуються, оскільки всі покупці в Європі намагаються перейти на інші, ніж російські закупівлі.

"У США, які відправляють скраплений газ до Європи, ціна газу на біржі зовсім не зросла, глобалізація газового ринку призведе до прийнятних цін", – зазначив він.

Наїмський також підкреслив, що польський уряд виступає за негайне ембарго на поставки нафти з Росії.

"Наші НПЗ можуть переходити на інші поставки нафти, це практикувалося в 2019 році, коли російська нафта була забруднена і її потік довелося зупинити", - нагадав він.

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