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Польша с 2023 года планирует полностью прекратить покупку газа в России

"Европейская правда"Четверг, 17 марта 2022, 12:06

После завершения действующего контракта о закупке газа по Ямальскому газопроводу в декабре Польша перестанет покупать газ у России.

Об этом заявил уполномоченный польского правительства по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире RMF FM.

По его словам, российский газ занимает большую часть в импорте Польши, но государственная компания PGNiG может его заменить. У нее есть портфель контрактов, заменяющих российские поставки, пояснил он.

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Как напомнил уполномоченный, "в октябре мы вводим в эксплуатацию газопровод Baltic Pipe, у нас уже есть расширенный LNG-терминал", будет готова и другая инфраструктура, например газовое сообщение с Литвой и Словакией.

"Если речь идет о закупках, мы тоже готовы", - заверил он. Как отметил Наимский, цены в этих закупках "не должны быть значительно дороже".

"В течение многих лет мы платили за российский газ от монополистического поставщика, который мог диктовать цену выше, чем можно было получить в Западной Европе. Цены будут европейскими", - пояснил уполномоченный.

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По его оценке, нынешние очень высокие европейские цены стабилизируются, поскольку все покупатели в Европе пытаются перейти на другие российские закупки.

"В США, отправляющих сжиженный газ в Европу, цена газа на бирже совсем не выросла, глобализация газового рынка приведет к приемлемым ценам", – отметил он.

Наимский также подчеркнул, что польское правительство выступает за немедленное эмбарго на поставки нефти из России.

"Наши НПЗ могут переходить на другие поставки нефти, это практиковалось в 2019 году, когда российская нефть была загрязнена, и ее поток пришлось остановить", - напомнил он.

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