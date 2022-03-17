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Київщина: у Вишгородському районі гуманітарна катастрофа, у Фастівському був обстріл

Катерина ТищенкоЧетвер, 17 березня 2022, 13:10
Евакуація людей із сіл Вишгородського району Київської області 10 березня, фото Радіо Свобода

У Вишгородському районі Київщини гуманітарна катастрофа, Славутич повністю ізольований.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація, яка публікує ситуацію в області на 17 березня

Дослівно щодо Вишгородського району: "В окупованих Іванківській, Димерській та Поліській громадах гуманітарна катастрофа, відсутній зв‘язок, електропостачання, продукти харчування та ліки. Продовжується евакуація людей з окупованої Димерської громади.

Славутич повністю ізольований. Є потреба в продуктах харчування та медикаментах".

Деталі: У Бучанському районі у Макарівській громаді відсутні водопостачання, газ, електрика, зв’язок. Селище під контролем ЗСУ, але постійно під обстрілом ворога.

У Бородянській, Бучанській та Гостомельській громадах фіксуються переміщення ворога. Інфраструктура зруйнована.

Бородянка заблокована. Готується евакуація цивільного населення та підвіз гуманітарної допомоги.

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У Бориспільському районі, за попередньою інформацією, збито ворожий літак. Інформація перевіряється, здійснюється пошук літаку або його фрагментів.

У Броварському районі на території Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської громад перебуває ворожа техніка.

В ніч з 16 на 17 березня по Калинівській громаді ворог здійснив ракетний удар. Постраждав один з населених пунктів – ушкодження інфраструктури та житлового фонду. Попередньо жертв немає.

У Фастівському районі ситуація стабільна, контрольована. На частині АЗС відсутнє пальне.

Відбувся обстріл "Градами" в сторону с. Ясногородка – потерпілих, загиблих та значних руйнувань немає.

В Обухівському районі ситуація стабільна, контрольована. Є проблема недостатньої кількості деяких продуктів. На АЗС недостатні об’єми пального, черги.

У Білоцерківському районі ситуація контрольована. Ніч пройшла спокійно, без обстрілів. Сили територіальної оборони у підвищеній боєготовності.

Повідомляється також про найбільш небезпечні напрямки на Київщині:

  • Житомирська траса
  • Буча – Ірпінь – Гостомель
  • Макарів
  • північ Вишгородського району.

Майже по всій області оголошуються постійні тривоги можливого авіанальоту. В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами.

Продовжується евакуація населення через гуманітарні коридори. Гуманітарна допомога направляться в усі 7 районів Київщини.

Теми: Київська областьвійна
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