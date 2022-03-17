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Киевская область: в Вышгородском районе гуманитарная катастрофа, в Фастовском был обстрел

Катерина ТищенкоЧетверг, 17 марта 2022, 13:10
Эвакуация людей из сел Вышгородского района Киевской области 10 марта, фото Радио Свобода

В Вышгородском районе Киевской области гуманитарная катастрофа, Славутич полностью изолирован.

Источник: Киевская областная военная администрация, публикующая ситуацию в области на 17 марта

Дословно по Вышгородскому району: "В оккупированных Иванковской, Дымерской и Полесской общинах гуманитарная катастрофа, отсутствует связь, электроснабжение, продукты питания и лекарства. Продолжается эвакуация людей из оккупированной Дымерской общины.

Славутич полностью изолирован. Есть потребность в продуктах питания и медикаментах.

Детали: В Бучанском районе в Макаровской общине отсутствуют водоснабжение, газ, электричество, связь. Поселок под контролем ВСУ, но постоянно под обстрелом врага.

В Бородянской, Бучанской и Гостомельской общинах фиксируются перемещения врага. Инфраструктура разрушена.

Бородянка заблокирована. Готовится эвакуация гражданского населения и подвоз гуманитарной помощи.

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В Бориспольском районе, по предварительной информации, сбит вражеский самолет. Информация проверяется, производится поиск самолета или его фрагментов.

В Броварском районе на территории Барышевской, Калитянской, Великодымерской и Калиновской общин находится вражеская техника.

В ночь с 16 на 17 марта по Калиновской общине враг нанес ракетный удар. Пострадал один из населенных пунктов – повреждение инфраструктуры и жилого фонда. Предварительно жертв нет.

В Фастовском районе ситуация стабильная, контролируемая. На части АЗС отсутствует топливо.

Состоялся обстрел "Градами" в сторону с. Ясногородка – потерпевших, погибших и значительных разрушений нет.

В Обуховском районе ситуация стабильная, контролируемая. Есть проблема недостаточного количества некоторых продуктов. На АЗС недостаточны объемы горючего, очереди.

В Белоцерковском районе ситуация контролируется. Ночь прошла спокойно, без обстрелов. Силы территориальной обороны в повышенной боеготовности.

Сообщается также о наиболее опасных направлениях в Киевской области:

  • Житомирская трасса
  • Буча – Ирпень – Гостомель
  • Макаров
  • север Вышгородского района.

Практически по всей области объявляются постоянные тревоги вероятного авианалета. Во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами.

Продолжается эвакуация населения через гуманитарные коридоры. Гуманитарная помощь направляется ​​во все 7 районов области.

Темы: Киевская областьвойна
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