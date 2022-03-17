Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Киевская область: в Вышгородском районе гуманитарная катастрофа, в Фастовском был обстрел

Катерина ТищенкоЧетверг, 17 марта 2022, 12:10
Киевская область: в Вышгородском районе гуманитарная катастрофа, в Фастовском был обстрел
Эвакуация людей из сел Вышгородского района Киевской области 10 марта, фото Радио Свобода

В Вышгородском районе Киевской области гуманитарная катастрофа, Славутич полностью изолирован.

Источник: Киевская областная военная администрация, публикующая ситуацию в области на 17 марта

Дословно по Вышгородскому району: "В оккупированных Иванковской, Дымерской и Полесской общинах гуманитарная катастрофа, отсутствует связь, электроснабжение, продукты питания и лекарства. Продолжается эвакуация людей из оккупированной Дымерской общины.

Реклама:

Славутич полностью изолирован. Есть потребность в продуктах питания и медикаментах.

Детали: В Бучанском районе в Макаровской общине отсутствуют водоснабжение, газ, электричество, связь. Поселок под контролем ВСУ, но постоянно под обстрелом врага.

В Бородянской, Бучанской и Гостомельской общинах фиксируются перемещения врага. Инфраструктура разрушена.

ВИДЕО ДНЯ

Бородянка заблокирована. Готовится эвакуация гражданского населения и подвоз гуманитарной помощи.

В Бориспольском районе, по предварительной информации, сбит вражеский самолет. Информация проверяется, производится поиск самолета или его фрагментов.

В Броварском районе на территории Барышевской, Калитянской, Великодымерской и Калиновской общин находится вражеская техника.

В ночь с 16 на 17 марта по Калиновской общине враг нанес ракетный удар. Пострадал один из населенных пунктов – повреждение инфраструктуры и жилого фонда. Предварительно жертв нет.

В Фастовском районе ситуация стабильная, контролируемая. На части АЗС отсутствует топливо.

Состоялся обстрел "Градами" в сторону с. Ясногородка – потерпевших, погибших и значительных разрушений нет.

В Обуховском районе ситуация стабильная, контролируемая. Есть проблема недостаточного количества некоторых продуктов. На АЗС недостаточны объемы горючего, очереди.

В Белоцерковском районе ситуация контролируется. Ночь прошла спокойно, без обстрелов. Силы территориальной обороны в повышенной боеготовности.

Сообщается также о наиболее опасных направлениях в Киевской области:

  • Житомирская трасса
  • Буча – Ирпень – Гостомель
  • Макаров
  • север Вышгородского района.

Практически по всей области объявляются постоянные тревоги вероятного авианалета. Во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами.

Продолжается эвакуация населения через гуманитарные коридоры. Гуманитарная помощь направляется ​​во все 7 районов области.

Темы: Киевская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Все новости...
Киевская область
Обломки на кладбище, пожары и разрушения: последствия атаки на Киевщине
В Киеве и области работала ПВО
На Киевщине глава ВВК выписывала "липовые" справки уклонистам за 10 тысяч долларов
Последние новости
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
Все новости...
Реклама: