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Сирийские наемники едут на войну в Украину, чтобы бежать в ЕС – разведка

Ирина БалачукЧетверг, 17 марта 2022, 13:34
Фото из Telegram ГУР МОУ

Главное управление разведки Минобороны заявляет, что часть сирийских наемников рассматривают участие в войне на стороне России как шанс для дальнейшего дезертирства и нелегальной миграции в страны ЕС.

Источник: ГУР Минобороны в Telegram

Дословно ГУР: "Недавно в военную базу Хмеймим из России прибыло более 30 боевиков, получивших ранения в боях против защитников Украины. Это негативно отразилось на морально-психологическом состоянии других наемников и привело к отказу части из них участвовать в боевых действиях.

Среди сирийских боевиков даже были зафиксированы случаи самоувечья. Часть наемников рассматривают отправку в Россию и Беларусь как шанс дальнейшего дезертирства и нелегальной миграции в страны ЕС".

Детали: В ГУР сообщили, что командование российской военной базы Хмеймим (в Сирии) получило указание ежедневно отправлять в Украину до 300 боевиков. 15 марта 150 наемников уже отправили в Россию для участия в боевых действиях против Украины.

По информации военной разведки Украины, в ближайшее время также планируется переместить из Сирии в Россию и Беларусь вооружение, военную технику и другие ресурсы для обеспечения российских оккупантов.

В общей сложности президент Сирии Башар аль-Асад пообещал предоставить России для войны в Украине 40 000 боевиков.

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Наемникам во время вербовки обещали, что они будут выполнять исключительно полицейские функции по наведению порядков на оккупированных территориях.

Но впоследствии среди наемников начала распространяться информация, что они будут участвовать в боевых действиях против украинской армии, а это значительно снизило "боевой дух" сирийцев.

Темы: РосcиявойнаСирияразведка
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