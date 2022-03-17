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Британія розмістить у Польщі військових і ЗРК Sky Sabre

Четвер, 17 березня 2022, 13:52

Британія направить до Польщі ракетну систему Sky Sabre і 100 військових.

Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Велика Британія, як і всі інші члени НАТО, відмовилася від військового втручання в Україні, але зміцнила ресурси в сусідніх країнах НАТО.

Інші члени НАТО також посилили безпеку східного флангу Альянсу.

Воллес зараз перебуває у Варшаві для двосторонніх переговорів щодо війни в Україні.

"Ми збираємося розмістити в Польщі зенітно-ракетну систему середньої дальності Sky Saber із близько 100 військовими, щоб запевнити: що ми стоїмо поруч із Польщею, захищаючи її повітряний простір від будь-якої подальшої агресії з боку Росії" - заявив він.

Минулого тижня Сполучені Штати вирішили перекинути до Польщі дві батареї систем протиракетної оборони Patriot.

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Теми: Велика БританіяПольща
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