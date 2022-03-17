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Британия разместит в Польше военных и ЗРК Sky Sabre

Четверг, 17 марта 2022, 13:52

Великобритания направит в Польшу ракетную систему Sky Sabre и 100 военных.

Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Великобритания, как и другие члены НАТО, отказалась от военного вмешательства в Украине, но укрепила ресурсы в соседних странах НАТО.

Другие члены НАТО также усилили безопасность восточного фланга Североатлантического союза.

Уоллес сейчас находится в Варшаве для двусторонних переговоров по войне в Украине.

"Мы собираемся разместить в Польше зенитно-ракетную систему средней дальности Sky Saber с около 100 военными, чтобы заверить: что мы стоим рядом с Польшей, защищая ее воздушное пространство от любой последующей агрессии со стороны России", - заявил он.

На прошлой неделе Соединенные Штаты решили перебросить в Польшу две батареи систем противоракетной обороны Patriot.

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Темы: ВеликобританияПольша
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