Кремль заявляє про "очищення Росії" через війну в Україні

У Росії з'явилося "багато зрадників", які звільняються або їдуть із країни через війну в Україні, і тим самим "очищають" РФ, упевнені у Кремлі.

Джерело: прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у коментарі "Медузі"

Пряма мова Пєскова: "Ну, ви знаєте, в подібні нелегкі часи і в подібних ситуаціях дуже багато людей показують свою сутність. І дуже багато людей показують себе, російською мовою кажучи, зрадниками.

Вони самі зникають із нашого життя. Хтось йде зі своїх посад, хтось йде з активного службового життя, хтось залишає країну та переїжджає до інших держав.

Ось так це очищення і відбувається. Хтось порушує закон і несе за це покарання відповідно до судових рішень".

Деталі: Наразі людям у Росії, які виступають проти війни, малюють на дверях букву Z, яка вже стала символом вторгнення в Україну.

Пєсков повідомив, що таким чином люди "емоційно та дієво підтримують" президента РФ Володимира Путіна, і таких людей нібито більшість.