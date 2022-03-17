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Кремль заявляє про "очищення Росії" через війну в Україні

Роман ПетренкоЧетвер, 17 березня 2022, 13:13
Кремль заявляє про очищення Росії через війну в Україні

У Росії з'явилося "багато зрадників", які звільняються або їдуть із країни через війну в Україні, і тим самим "очищають" РФ, упевнені у Кремлі.

Джерело: прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у коментарі "Медузі"

Пряма мова Пєскова: "Ну, ви знаєте, в подібні нелегкі часи і в подібних ситуаціях дуже багато людей показують свою сутність. І дуже багато людей показують себе, російською мовою кажучи, зрадниками.

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Вони самі зникають із нашого життя. Хтось йде зі своїх посад, хтось йде з активного службового життя, хтось залишає країну та переїжджає до інших держав.

Ось так це очищення і відбувається. Хтось порушує закон і несе за це покарання відповідно до судових рішень".

Деталі: Наразі людям у Росії, які виступають проти війни, малюють на дверях букву Z, яка вже стала символом вторгнення в Україну.

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Пєсков повідомив, що таким чином люди "емоційно та дієво підтримують" президента РФ Володимира Путіна, і таких людей нібито більшість.

Теми: РосіявійнаПутінпропаганда
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