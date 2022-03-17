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Кремль заявляет об "очищении России" из-за войны в Украине

Роман ПетренкоЧетверг, 17 марта 2022, 14:13

В России появилось "много предателей", которые увольняются или уезжают из страны из-за войны в Украине, и тем самым "очищают" РФ, уверены в Кремле.

Источник: пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии "Медузе"

Прямая речь Пескова: "Ну, вы знаете, в подобные нелегкие времена и в подобных ситуациях как раз очень много людей показывают свою сущность. И очень многие люди показывают себя, по-русски говоря, предателями.

Они сами исчезают из нашей жизни. Кто-то уходит со своих должностей, кто-то уходит из активной служебной жизни, кто-то покидает страну и переезжает в другие государства.

Вот так это очищение и происходит. Кто-то нарушает закон и несет за это наказание в соответствии с судебными решениями".

Детали: Сейчас людям в России, которые выступают против войны, рисуют на дверях букву Z, которая уже стала символом вторжения в Украину.

Песков сообщил, что таким образом люди "эмоционально и действенно поддерживают" президента РФ Владимира Путина, и таких людей якобы большинство.

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Темы: РосcиявойнаПутинпропаганда
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