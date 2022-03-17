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Шольц обіцяє Україні подальшу підтримку, але виключає втручання НАТО

"Європейська правда"Четвер, 17 березня 2022, 14:55
Олаф Шольц. фото з Вікіпедії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після промови президента Володимира Зеленського у Бундестазі заявив, що Берлін продовжить надавати підтримку Україні, але виключив військове втручання НАТО.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він заявив на пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Ми стоїмо на боці України і її народу. Ми підтримуємо українців, які намагаються протистояти російській агресії, надаючи фінансову підтримку, гуманітарну допомогу, також ми надаємо військове обладнання", - сказав Шольц.

За його словами, Німеччина робить свій внесок і продовжить робити.

"Але я хочу, щоб всі чітко розуміли, що НАТО не втручатиметься військовим чином у цю війну", - наголосив канцлер Німеччини.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що Німеччина докладається до побудови нової стіни у Європі, коли гальмує вступ України до європейських інституцій.

Читайте також "Канцлере Шольц, зруйнуйте цю стіну!" Емоційне звернення Зеленського до Бундестагу

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Теми: НімеччинавійнаНАТО
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