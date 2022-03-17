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Шольц обещает Украине дальнейшую поддержку, но исключает вмешательство НАТО

"Европейская правда"Четверг, 17 марта 2022, 14:55
Олаф Шольц. фото из Википедии

Канцлер Германии Олаф Шольц после выступления президента Владимира Зеленского в Бундестаге заявил, что Берлин продолжит оказывать поддержку Украине, но исключил военное вмешательство НАТО.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он заявил на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Мы стоим на стороне Украины и ее народа. Мы поддерживаем украинцев, которые пытаются противостоять российской агрессии, оказывая финансовую поддержку, гуманитарную помощь, также мы предоставляем военное оборудование", - сказал Шольц.

По его словам, Германия вносит свой вклад и продолжит делать.

"Но я хочу, чтобы все четко понимали, что НАТО не будет вмешиваться военным образом в эту войну", - подчеркнул канцлер Германии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что Германия прилагает руку к возведению новой стены в Европе, когда тормозит вступление Украины в европейские институты.

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Темы: ГерманиявойнаНАТО
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