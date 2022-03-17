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Росія вигадала нові жертви "біолабораторій в Україні"

Роман ПетренкоЧетвер, 17 березня 2022, 14:23
Росія вигадала нові жертви біолабораторій в Україні
міністр оборони та один з головних фантазерів путінської росії

Міноборони Росії знову нафантазувало про "американські біолабораторії в Україні" і вирішило, що 4 роки тому був витік, через який загинуло 70 людей в окупованій РФ частині Донбасу.

Джерело: "РІА Новини" з посиланням на Міноборони РФ

Деталі: Російське військове відомство повідомило, що в "херсонській біолабораторії" екстрено знищили документи, а причиною нібито може бути "приховування відомостей про спалах дирофіляріозу, що виник у 2018 у Херсоні, – хвороби, яка передається комарами".

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У відомстві додали, що у квітні 2018 року представники Пентагону відвідали місцеві заклади охорони здоров'я, де "ознайомилися з результатами епідеміологічного розслідування та скопіювали медичну документацію".

Також Міноборони РФ "звернуло увагу" на різке зростання у "ДНР" та "ЛНР" у 2018 році числа заражень туберкульозом, під час яких нібито загинуло 70 людей.

Росіяни вирішили, що це – або зараження, або витік з однієї з біолабораторій в Україні.

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Вони також заявили, що "проєкт у Грузії та в Україні щодо патогенів кажанів під керівництвом США" розпочався у жовтні 2019 року.

Теми: Росіяпропагандавійна
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