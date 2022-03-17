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Россия придумала новые жертвы "биолабораторий в Украине"

Роман ПетренкоЧетверг, 17 марта 2022, 15:23
министр обороны и один из главных фантазеров путинской россии

Минобороны России снова нафантазировало об "американских биолабораториях в Украине" и решило, что 4 года назад была утечка, из-за которой погибло 70 людей в оккупированной РФ части Донбасса.

Источник: "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны РФ

Детали: Российское военное ведомство сообщило, что в "херсонской биолаборатории" экстренно уничтожили документы, а причиной якобы может быть "сокрытие сведений о возникшей в 2018 в Херсоне вспышке дирофиляриоза – болезни, которая передается комарами".

В ведомстве добавили, что в апреле 2018 представители Пентагона посетили местные учреждения здравоохранения, где "ознакомились с результатами эпидемиологического расследования и скопировали медицинскую документации".

Также Минобороны РФ "обратило внимание" на резкий рост в "ДНР" и "ЛНР" в 2018 году числа заражений туберкулезом, в ходе которых якобы погибло 70 людей.

Россияне решили, что это – "либо заражение, либо утечка из одной из биолабораторий в Украине".

Они также заявили, что "проект в Грузии и в Украине по патогенам летучих мышей под руководством США" начался в октябре 2019 года.

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Темы: Росcияпропагандавойна
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