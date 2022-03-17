Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Європейське космічне агентство відмовилося від співпраці з Роскосмосом у проєкті ExoMars

"Європейська правда"Четвер, 17 березня 2022, 15:57

Європейське космічне агентство (ESA) відмовилося від співпраці з Роскосмосом у розробці місії ExoMars через російське вторгнення в Україну.

Про це йдеться у заяві агентства, пише "Європейська правда".

"Як міжурядова організація, уповноважена розробляти та реалізовувати космічні програми з повною повагою до європейських цінностей, ми глибоко шкодуємо про людські жертви та трагічні наслідки агресії проти України. Визнаючи вплив на наукове освоєння космосу, ESA повністю підтримує санкції, запроваджені проти Росії її державами-членами", – йдеться у заяві.

Правляча рада ESA на засіданні в Парижі 16-17 березня оцінила ситуацію, що виникла внаслідок війни в Україні щодо ExoMars, і одноголосно визнала неможливість поточної співпраці з Роскосмосом щодо місії марсохода ExoMars із запуском у 2022 році та доручила генеральному директору ESA вжити відповідних заходів, щоб призупинити співпрацю.

Також повідомляється, що після рішення Роскосмосу вивести свій персонал з європейського космодрому у Французькій Гвіані, усі місії, заплановані на запуск "Союзом", були призупинені. Вони стосуються, по суті, чотирьох інституційних місій, для яких ESA є організацією закупівлі послуг (Galileo M10, Galileo M11, Euclid і EarthCare) та одного додаткового інституційного запуску.

"Програма Міжнародної космічної станції продовжує працювати номінально. Основна мета – продовження безпечної роботи МКС, включаючи збереження безпеки екіпажу", – зазначили в агентстві.

Теми: РосіявійнаЄвропакосмос
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: На двох напрямках ЗСУ відбили 7 ворожих атак

"Нагірного Карабаху" не існує: Азербайджан нагадав Росії, чия це територія

Подоляк розповів, коли переговори з РФ підуть легше 

Зеленський: Україна не може збивати ракети з дробовиків. Потрібні танки і літаки

Зеленський про окупацію: рублі – хіба що на вагу і маргінали-"політики" зі смітників не допоможуть

У РНБО дорікнули німецьким ЗМІ, які пишуть брехню і роспропаганду про "Азов"

Усі новини...
Росія
Зведення штабу: ЗСУ зупинили ворога на Броварському напрямку
ЗСУ знищили 11 повітряних цілей росіян — зокрема сім літаків
У Росії оштрафували за плакат "Фашизм не пройде": ображає збройні сил РФ
Останні новини
10:14
Ворог шпигує у повітрі над Одесою, ППО відпрацьовує – ОВА
10:03
На Сумщині була перша тиха ніч - голова ОВА
09:57
Павло Казарін про службу в теробороні, армію та країну
09:40
Армія РФ зменшилась на 16600 солдатів - втрати на 27 березня
09:38
фотоУ Львові гасили пожежу понад пів доби після обстрілів
09:15
Кадиров показав відео нібито з Маріуполя, на якому організатор вбивства Нємцова
08:45
27 березня працюватиме 2 гумкоридори  
08:29
Окупанти стискають кільце навколо Маріуполя, але місто під контролем ЗСУ – мер
07:59
фото Захисники повідомили про звільнення Вільхівки під Харковом
07:59
​​Окупанти вбили ще трьох дітей за добу
Усі новини...