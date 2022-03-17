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Європейське космічне агентство відмовилося від співпраці з Роскосмосом у проєкті ExoMars

"Європейська правда"Четвер, 17 березня 2022, 14:57

Європейське космічне агентство (ESA) відмовилося від співпраці з Роскосмосом у розробці місії ExoMars через російське вторгнення в Україну.

Про це йдеться у заяві агентства, пише "Європейська правда".

"Як міжурядова організація, уповноважена розробляти та реалізовувати космічні програми з повною повагою до європейських цінностей, ми глибоко шкодуємо про людські жертви та трагічні наслідки агресії проти України. Визнаючи вплив на наукове освоєння космосу, ESA повністю підтримує санкції, запроваджені проти Росії її державами-членами", – йдеться у заяві.

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Правляча рада ESA на засіданні в Парижі 16-17 березня оцінила ситуацію, що виникла внаслідок війни в Україні щодо ExoMars, і одноголосно визнала неможливість поточної співпраці з Роскосмосом щодо місії марсохода ExoMars із запуском у 2022 році та доручила генеральному директору ESA вжити відповідних заходів, щоб призупинити співпрацю.

Також повідомляється, що після рішення Роскосмосу вивести свій персонал з європейського космодрому у Французькій Гвіані, усі місії, заплановані на запуск "Союзом", були призупинені. Вони стосуються, по суті, чотирьох інституційних місій, для яких ESA є організацією закупівлі послуг (Galileo M10, Galileo M11, Euclid і EarthCare) та одного додаткового інституційного запуску.

"Програма Міжнародної космічної станції продовжує працювати номінально. Основна мета – продовження безпечної роботи МКС, включаючи збереження безпеки екіпажу", – зазначили в агентстві.

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Теми: РосіявійнаЄвропакосмос
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