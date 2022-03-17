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Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с Роскосмосом в проекте ExoMars

"Европейская правда"Четверг, 17 марта 2022, 15:57

Европейское космическое агентство (ESA) отказалось от сотрудничества с Роскосмосом в разработке миссии ExoMars из-за российского вторжения в Украину.

Об этом говорится в заявлении агентства, пишет "Европейская правда".

"Как межправительственная организация, уполномоченная разрабатывать и реализовывать космические программы с полным уважением к европейским ценностям, мы глубоко сожалеем о человеческих жертвах и трагических последствиях агрессии против Украины. Признавая влияние на научное освоение космоса, ESA полностью поддерживает санкции, введенные против России ", – говорится в заявлении.

Правительственный совет ESA на заседании в Париже 16-17 марта оценил ситуацию, возникшую в результате войны в Украине по ExoMars, и единогласно признал невозможность текущего сотрудничества с Роскосмосом по миссии марсохода ExoMars с запуском в 2022 году и поручил генеральному директору ESA приостановить сотрудничество.

Также сообщается, что после решения Роскосмоса вывести свой персонал из европейского космодрома во Французской Гвиане все миссии, запланированные на запуск "Союзом", были приостановлены. Они касаются, по сути, четырех институциональных миссий, для которых ESA является организацией закупки услуг (Galileo M10, Galileo M11, Euclid и EarthCare) и одного дополнительного институционного запуска.

"Программа Международной космической станции продолжает работать номинально. Основная цель – продолжение безопасной работы МКС, включая обеспечение безопасности экипажа", – отметили в агентстве.

Темы: РосcиявойнаЕвропакосмос
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