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Росіян вибили з Посад-Покровського на Херсонщині – Гончаренко

Олена РощінаЧетвер, 17 березня 2022, 15:13
Росіян вибили з Посад-Покровського на Херсонщині – Гончаренко
Олексій Гончаренко у Посад-Покровському, скриншот

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що українські бійці звільнили село Посад-Покровське у Херсонській області від російських окупантів. 

Джерело: Гончаренко у відеозаписі з Посад-Покровського

Пряма мова: "Ми в Посад-Покровському, Херсонщина. Прямо зараз ворога звідси викинули… Наша доблесна 28-ма окрема механізована бригада імені лицарів Зимового походу звільнила це. Звільнила декілька днів тому, закріпилися – тепер кажемо вам.

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Українська армія йде у контрнаступ – і це не пусті розмови". 

Деталі: За словами Гончаренка, населений пункт між Херсоном та Миколаєвом який ще декілька днів тому був захоплений окупантами, "зараз знаходиться повністю в українських руках". 

Нардеп також показав, що по Херсонщині росіяни б'ють касетними бомбами, що є порушенням правил ведення війни.

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Теми: Херсонська областьвійна
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