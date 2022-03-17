Росіян вибили з Посад-Покровського на Херсонщині – Гончаренко

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що українські бійці звільнили село Посад-Покровське у Херсонській області від російських окупантів.

Джерело: Гончаренко у відеозаписі з Посад-Покровського

Пряма мова: "Ми в Посад-Покровському, Херсонщина. Прямо зараз ворога звідси викинули… Наша доблесна 28-ма окрема механізована бригада імені лицарів Зимового походу звільнила це. Звільнила декілька днів тому, закріпилися – тепер кажемо вам.

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Українська армія йде у контрнаступ – і це не пусті розмови".

Деталі: За словами Гончаренка, населений пункт між Херсоном та Миколаєвом який ще декілька днів тому був захоплений окупантами, "зараз знаходиться повністю в українських руках".

Нардеп також показав, що по Херсонщині росіяни б'ють касетними бомбами, що є порушенням правил ведення війни.