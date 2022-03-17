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Россиян выбили из Посад-Покровского в Херсонской области – Гончаренко

Елена РощинаЧетверг, 17 марта 2022, 15:13
Россиян выбили из Посад-Покровского в Херсонской области – Гончаренко
Алексей Гончаренко в Посад-Покровском, скриншот

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что украинские бойцы освободили село Посад-Покровское в Херсонской области от российских оккупантов.

Источник: Гончаренко в видеозаписи из Посад-Покровского

Прямая речь: "Мы в Посаде-Покровском, Херсонская область. Прямо сейчас врага отсюда выбросили… Наша доблестная 28-я отдельная механизированная бригада имени рыцарей Зимнего похода осовободила это.Осовободила несколько дней назад, закрепились – теперь говорим вам.

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Украинская армия идет в контрнаступление – и это не пустые разговоры".

Детали: По словам Гончаренко, населенный пункт между Херсоном и Николаевом, который еще несколько дней назад был захвачен оккупантами, сейчас находится полностью в украинских руках.

Нардеп также показал, что по Херсонщине россияне бьют кассетными бомбами, что является нарушением правил ведения войны.

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Темы: Херсонская областьвойна
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