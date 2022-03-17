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Окупанти обстріляли евакуаційні колони під Києвом: загинули поліцейські

Ірина БалачукЧетвер, 17 березня 2022, 16:24
Фото ілюстративне. Евакуаційна колона у Броварському районі. 17 березня. Фото ДСНС

Двоє поліцейських загинули від ворожих обстрілів під час евакуації людей у Київській області.

Джерело: МВС з посиланням на начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова

Пряма мова Нєбитова: "Під час евакуації людей у Бучанському районі окупанти обстрілювали евакуаційні колони танками. Один поліцейський загинув, ще один поранений. Така ж ситуація склалася і в Ірпені, коли в службовий автомобіль поліції потрапив снаряд "Граду". Лише зараз вдалося забрати тіло поліцейського".   

Деталі: Коли саме загинули правоохоронці, Нєбитов не уточнив.

За його словами, російські окупанти прикривались "зеленими коридорами", щоб провести передислокацію своїх сил і техніки, тому всі рятувальні операції на Київщині проходили під вогнем ворога.

Очільник поліції Київщини наголосив, що після вдалої атаки ЗСУ на напрямку Ірпінь – Гостомель – Немішаєве, українські військові змогли просунутись вперед. Наразі там тривають найактивніші бойові дії.

Він також додав, що на Київщині спостерігається партизанський рух, а вулиці міст і сіл на Київщини наразі "усипані тілами як місцевих жителів, так і окупантів".

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Теми: Київська областьвійнаполіціяжертви
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