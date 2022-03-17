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Оккупанты обстреляли эвакуационные колонны под Киевом: погибли полицейские

Ирина БалачукЧетверг, 17 марта 2022, 15:24
Оккупанты обстреляли эвакуационные колонны под Киевом: погибли полицейские
Фото иллюстративное. Эвакуационная колонна в Броварском районе. 17 марта. Фото ГСЧС

Двое полицейских погибли от вражеских обстрелов во время эвакуации людей в Киевской области.

Источник: МВД со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрея Небитова

Прямая речь Небитова: "Во время эвакуации людей в Бучанском районе оккупанты обстреливали эвакуационные колонны танками. Один полицейский погиб, еще один ранен. Такая же ситуация сложилась и в Ирпене, когда в служебный автомобиль полиции попал снаряд "Града". Только сейчас удалось забрать тело полицейского".

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Детали: Когда погибли правоохранители, Небитов не уточнил.

По его словам, российские оккупанты прикрывались "зелеными коридорами", чтобы провести передислокацию своих сил и техники, поэтому все спасательные операции в Киевской области проходили под огнем врага.

Глава полиции Киевщины отметил, что после удачной атаки ВСУ на направлении Ирпень – Гостомель – Немишаево, украинские военные смогли продвинуться вперед. Сейчас там ведутся самые активные боевые действия.

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Он также добавил, что в Киевской области наблюдается партизанское движение, а улицы городов и сел в Киевской области "усыпаны телами как местных жителей, так и оккупантов".

Темы: Киевская областьвойнаполицияжертвы
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