Під Прилуками українці розбили групу військових РФ і захопили РСЗВ "Ураган"
Четвер, 17 березня 2022, 16:26
На Чернігівщині українські захисники розбили групу російських загарбників, захопили реактивну систему залпового вогню "Ураган" і ще одну – підбили.
Джерело: оперативне командування "Північ"
Дослівно: "Під Прилуками сили спротиву Сіверщини розбили чергову групу орків.
Наші захисники поповнили парк техніки черговою окупантською одиницею РСЗВ "Ураган". Ще одну - підбили.
Вірте в своїх захисників! Разом до перемоги!".
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"