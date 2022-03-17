Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Під Прилуками українці розбили групу військових РФ і захопили РСЗВ "Ураган"

Валентина РоманенкоЧетвер, 17 березня 2022, 15:26
Під Прилуками українці розбили групу військових РФ і захопили РСЗВ Ураган

На Чернігівщині українські захисники розбили групу російських загарбників, захопили реактивну систему залпового вогню "Ураган" і ще одну – підбили.

Джерело: оперативне командування "Північ"

Дослівно: "Під Прилуками сили спротиву Сіверщини розбили чергову групу орків.

Реклама:
 
 

Наші захисники поповнили парк техніки черговою окупантською одиницею РСЗВ "Ураган". Ще одну - підбили.

 

Вірте в своїх захисників! Разом до перемоги!".

Теми: Чернігівська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Чернігівська область
На Чернігівщині затримали очільницю ЦНАПу: за $2,5 тисячі штампувала довідки для ухилянтів
На Чернігівщині на міні підірвався автомобіль патрульного: він і жінка загинули, 2 дітей у лікарні
Польські слідчі відвідали Україну для збору доказів воєнних злочинів РФ із 3D-сканерами
Останні новини
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Розвідка Британії очікує фальсифікацій та залякувань на окупованих територіях під час "виборів" Путіна
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
Усі новини...
Реклама: