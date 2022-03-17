Під Прилуками українці розбили групу військових РФ і захопили РСЗВ "Ураган"

На Чернігівщині українські захисники розбили групу російських загарбників, захопили реактивну систему залпового вогню "Ураган" і ще одну – підбили.

Джерело: оперативне командування "Північ"

Дослівно: "Під Прилуками сили спротиву Сіверщини розбили чергову групу орків.

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Наші захисники поповнили парк техніки черговою окупантською одиницею РСЗВ "Ураган". Ще одну - підбили.

Вірте в своїх захисників! Разом до перемоги!".