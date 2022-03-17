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Под Прилуками украинцы разбили группу военных РФ и захватили РСЗО "Ураган"

Валентина РоманенкоЧетверг, 17 марта 2022, 15:26
Под Прилуками украинцы разбили группу военных РФ и захватили РСЗО Ураган

В Черниговской области украинские защитники разбили группу российских захватчиков, захватили реактивную систему залпового огня "Ураган" и еще одну – подбили.

Источник: оперативное командование "Північ"

Дословно: "Под Прилуками силы сопротивления Сиверщины разбили очередную группу орков.

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Наши защитники пополнили парк техники очередной оккупантской единицей РСЗО "Ураган". Еще одну – подбили.

 

Верьте в своих защитников! Вместе к победе!".

Темы: Черниговская областьвойна
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