Под Прилуками украинцы разбили группу военных РФ и захватили РСЗО "Ураган"
Четверг, 17 марта 2022, 15:26
В Черниговской области украинские защитники разбили группу российских захватчиков, захватили реактивную систему залпового огня "Ураган" и еще одну – подбили.
Источник: оперативное командование "Північ"
Дословно: "Под Прилуками силы сопротивления Сиверщины разбили очередную группу орков.
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Наши защитники пополнили парк техники очередной оккупантской единицей РСЗО "Ураган". Еще одну – подбили.
Верьте в своих защитников! Вместе к победе!".