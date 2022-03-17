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Росіяни сховали до $213 млрд у банках Швейцарії, яка розширює санкції проти РФ

"Європейська правда"Четвер, 17 березня 2022, 15:36
Росіяни сховали до $213 млрд у банках Швейцарії, яка розширює санкції проти РФ
прапор швейцарії в женеві. Фото ілюстративне: getty images

У банках Швейцарії зберігається до 213 мільярдів доларів російського капіталу і санкції щодо Росії дають рідкісну можливість дізнатися про ці активи.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За оцінками Швейцарської асоціації банкірів (SBA), банки тримають на офшорних рахунках від 150 до 200 мільярдів швейцарських франків (213 мільярдів доларів) грошей російських клієнтів.

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Це вказує на те, що масштаби бізнесу багатих росіян з банками в Швейцарії, найбільшому у світі центрі офшорного збагачення, набагато ширші, ніж балансові ризики, які деякі її фінансові фірми почали деталізувати.

Інформація SBA рідкісна для Швейцарії, яка відхиляла багато попередніх запитів про прозорість, і стала відомою, коли вона зробила незвичайний крок, застосувавши санкції Європейського Союзу до російських грошей після вторгнення Москви до України.

У Швейцарії зараз розгоряються дебати щодо посилення тиску на росіян. Маттеа Меєр, співголова соціал-демократів, закликає обмежити будь-які кошти, що належать росіянам, близьким до президента Путіна та його уряду.

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"Частина належить лояльним Кремлю олігархам. Гроші та їхня діяльність… допомагають фінансувати війну", — сказала вона, додавши, що Швейцарія "має зробити все можливе, щоб перекрити грошові крани".

Незважаючи на свою оцінку, SBA наголосила, що це небагато із загальними активами, що перебувають у Швейцарії, яку покоління багатих людей з усього світу розглядали як притулок для своїх грошей.

"Доля активів, що зберігаються у російських клієнтів, ймовірно, становить частку в низькому однозначному відсотковому діапазоні від загального обсягу транскордонних активів, депонованих у швейцарських банках", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 16 березня Швейцарія прийняла додаткові санкції Європейського Союзу проти російських фізичних і юридичних осіб у відповідь на вторгнення РФ в Україну.

Теми: ШвейцаріяРосіясанкціїбанки
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