Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни сховали до $213 млрд у банках Швейцарії, яка розширює санкції проти РФ

"Європейська правда"Четвер, 17 березня 2022, 16:36
прапор швейцарії в женеві. Фото ілюстративне: getty images

У банках Швейцарії зберігається до 213 мільярдів доларів російського капіталу і санкції щодо Росії дають рідкісну можливість дізнатися про ці активи.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За оцінками Швейцарської асоціації банкірів (SBA), банки тримають на офшорних рахунках від 150 до 200 мільярдів швейцарських франків (213 мільярдів доларів) грошей російських клієнтів.

Це вказує на те, що масштаби бізнесу багатих росіян з банками в Швейцарії, найбільшому у світі центрі офшорного збагачення, набагато ширші, ніж балансові ризики, які деякі її фінансові фірми почали деталізувати.

Інформація SBA рідкісна для Швейцарії, яка відхиляла багато попередніх запитів про прозорість, і стала відомою, коли вона зробила незвичайний крок, застосувавши санкції Європейського Союзу до російських грошей після вторгнення Москви до України.

У Швейцарії зараз розгоряються дебати щодо посилення тиску на росіян. Маттеа Меєр, співголова соціал-демократів, закликає обмежити будь-які кошти, що належать росіянам, близьким до президента Путіна та його уряду.

"Частина належить лояльним Кремлю олігархам. Гроші та їхня діяльність… допомагають фінансувати війну", — сказала вона, додавши, що Швейцарія "має зробити все можливе, щоб перекрити грошові крани".

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Незважаючи на свою оцінку, SBA наголосила, що це небагато із загальними активами, що перебувають у Швейцарії, яку покоління багатих людей з усього світу розглядали як притулок для своїх грошей.

"Доля активів, що зберігаються у російських клієнтів, ймовірно, становить частку в низькому однозначному відсотковому діапазоні від загального обсягу транскордонних активів, депонованих у швейцарських банках", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 16 березня Швейцарія прийняла додаткові санкції Європейського Союзу проти російських фізичних і юридичних осіб у відповідь на вторгнення РФ в Україну.

Теми: ШвейцаріяРосіясанкціїбанки
powered by lun.ua
Головне сьогодні

На ЧАЕС змогли частково замінити персонал, який був у заручниках у росіян

фото Захисники звільнили Гусарівку на Харківщині

Нафтобаза в Дубно знищена вщент після ракетного удару – ОДА

Зведення Генштабу: На двох напрямках ЗСУ відбили 7 ворожих атак

"Нагірного Карабаху" не існує: Азербайджан нагадав Росії, чия це територія

Подоляк розповів, коли переговори з РФ підуть легше 

Усі новини...
Швейцарія
Швейцарія пропонує біженцям з України безпрецедентний спецстатус, який ще не застосовувався
Відлік закінчився: Anonymous "злив" базу даних компанії Nestle
Президент Швейцарії спрогнозував наслідки війни Путіна для швейцарської економіки
Останні новини
12:25
​​Путін може спробувати нав’язати Україні "корейський" сценарій – глава ГУР
12:23
У Москві "занепокоїлись" напругою у Карабаху, Баку у відповідь висловив претензії Кремлю
12:16
"Ашан" продовжить працювати в Росії – гендиректор
12:13
Мер окупованого Славутича: Компромісів не було, росіяни поставили одну умову
12:09
У понеділок у Києві відключать опалення
12:07
У столиці вже працюють понад 650 магазинів і 360 СТО
12:02
У Києві відновлюють навчання
11:58
Шон Пенн закликав бойкотувати "Оскар", якщо Зеленському не дадуть на ньому виступити
11:57
На захід України евакуювали вже 90 підприємств
11:51
Ватажок бойовиків "ЛНР" заговорив про референдум про входження до складу Росії
Усі новини...