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Россияне спрятали до $213 млрд в банках Швейцарии, расширяющей санкции против РФ

"Европейская правда"Четверг, 17 марта 2022, 15:36
Россияне спрятали до $213 млрд в банках Швейцарии, расширяющей санкции против РФ
флаг швейцарии в женеве. фото: getty images

В банках Швейцарии хранится до 213 миллиардов долларов российского капитала и санкции в отношении России дают редкую возможность узнать эти активы.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

По оценкам Швейцарской ассоциации банкиров (SBA), банки удерживают на офшорных счетах от 150 до 200 миллиардов швейцарских франков (213 миллиардов долларов) денег российских клиентов.

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Это указывает на то, что масштабы бизнеса богатых россиян с банками в Швейцарии, крупнейшем в мире центре офшорного обогащения, гораздо шире балансовых рисков, которые некоторые ее финансовые фирмы начали детализировать.

Информация SBA - редкость для Швейцарии, которая отклоняла многие предыдущие запросы о прозрачности, и стала известна, когда она сделала необычный шаг, применив санкции Европейского Союза к российским деньгам после вторжения Москвы в Украину.

В Швейцарии сейчас разгораются дебаты по поводу усиления давления на россиян. Маттеа Мейер, сопредседатель социал-демократов, призывает ограничить любые средства, принадлежащие россиянам, близким президенту Путину и его правительству.

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"Часть принадлежит лояльным Кремлю олигархам. Деньги и их деятельность… помогают финансировать войну", — сказала она, добавив, что Швейцария "должна сделать все возможное, чтобы перекрыть денежные краны".

Несмотря на свою оценку, SBA подчеркнула, что это немного с находящимися в Швейцарии общими активами, которую поколение богатых людей со всего мира рассматривали как приют для своих денег.

"Доля активов, хранящихся у российских клиентов, вероятно, составляет долю в низком однозначном процентном диапазоне от общего объема трансграничных активов, депонированных в швейцарских банках", - говорится в заявлении.

Напомним, 16 марта Швейцария приняла дополнительные санкции Европейского Союза против российских физических и юридических лиц в ответ на вторжение РФ в Украину.

Темы: ШвейцарияРосcиясанкциибанки
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