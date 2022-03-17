Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Подоляк розповів про підготовку мирної угоди та зустрічі Путіна з Зеленським

"Європейська правда"Четвер, 17 березня 2022, 15:51

Узгодження спірних моментів на переговорах з Росією для укладання мирної угоди може зайняти від кількох днів до півтора тижнів, після чого буде розпочата підготовка можливої зустрічі президентів України та Росії.

Про це у інтерв’ю WP Wiadomości розповів радник глави офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє "Європейська правда".

Подоляк сказав, що Україна не просто підписує договір, а хоче розробити конкретний механізм, який гарантуватиме її безпеку в майбутньому.

Реклама:

"Поки що і російська, і українська делегації стоять на своїх позиціях. Узгодження спірних моментів може зайняти від кількох днів до півтора тижня. За цей час ми повинні наблизитися до  укладання мирної угоди", - сказав він.

Подоляк зазначив, як тільки робота над договором буде завершена, буде розпочата організація зустрічі президентів України та Росії. 

"Це відбудеться найближчими тижнями. Втім, місце для нас не має значення. Це може бути будь-де, окрім Росії", - зазначив він.

ВІДЕО ДНЯ

За словами Подоляка, мирна угода враховуватиме насамперед інтереси України, яка зазнала величезних втрат через вторгнення Росії.

Щодо майбутніх відносин з РФ після укладання мирної угоди, Подоляк зазначив, що не можна буде повернутися в минуле і говорити про "братні народи". 

"Мости були підірвані. Ми створимо міцний кордон і ставитимемося до Росії так холодно, як того заслуговує країна, яка вторглася в наш дім, щоб убити нас", - сказав він.

Про те, на яких умовах Україна може здобути мир чи перемир’я, читайте в колонці нардепа з фракції "Слуга народу", голови правління "Майдану закордонних справ" Богдана Яременка НАТО, ЄС та санкції: три умови для переговорів з Росією.

Теми: Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Росіяни викрали голову громади на Харківщині
Росіяни обстріляли Нові Петрівці: загинула дитина, є поранені, зруйновано багатоповерхівку
Кадиров заявив, що відправляє в Україну ще 1000 своїх бойовиків
Під Прилуками українці розбили групу військових РФ і захопили РСЗВ "Ураган"
Останні новини
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
Усі новини...
Реклама: