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Подоляк розповів про підготовку мирної угоди та зустрічі Путіна з Зеленським

"Європейська правда"Четвер, 17 березня 2022, 16:51

Узгодження спірних моментів на переговорах з Росією для укладання мирної угоди може зайняти від кількох днів до півтора тижнів, після чого буде розпочата підготовка можливої зустрічі президентів України та Росії.

Про це у інтерв’ю WP Wiadomości розповів радник глави офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє "Європейська правда".

Подоляк сказав, що Україна не просто підписує договір, а хоче розробити конкретний механізм, який гарантуватиме її безпеку в майбутньому.

"Поки що і російська, і українська делегації стоять на своїх позиціях. Узгодження спірних моментів може зайняти від кількох днів до півтора тижня. За цей час ми повинні наблизитися до  укладання мирної угоди", - сказав він.

Подоляк зазначив, як тільки робота над договором буде завершена, буде розпочата організація зустрічі президентів України та Росії. 

"Це відбудеться найближчими тижнями. Втім, місце для нас не має значення. Це може бути будь-де, окрім Росії", - зазначив він.

За словами Подоляка, мирна угода враховуватиме насамперед інтереси України, яка зазнала величезних втрат через вторгнення Росії.

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Щодо майбутніх відносин з РФ після укладання мирної угоди, Подоляк зазначив, що не можна буде повернутися в минуле і говорити про "братні народи". 

"Мости були підірвані. Ми створимо міцний кордон і ставитимемося до Росії так холодно, як того заслуговує країна, яка вторглася в наш дім, щоб убити нас", - сказав він.

Про те, на яких умовах Україна може здобути мир чи перемир’я, читайте в колонці нардепа з фракції "Слуга народу", голови правління "Майдану закордонних справ" Богдана Яременка НАТО, ЄС та санкції: три умови для переговорів з Росією.

Теми: Росія
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