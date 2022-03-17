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Подоляк рассказал о подготовке мирного соглашения и встречи Путина с Зеленским

"Европейская правда"Четверг, 17 марта 2022, 15:51

Согласование спорных моментов на переговорах с Россией для заключения мирного соглашения может занять от нескольких дней до полутора недель, после чего начнется подготовка возможной встречи президентов Украины и России.

Об этом в интервью WP Wiadomości рассказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает "Европейская правда".

Подоляк сказал, что Украина не просто подписывает договор, а хочет разработать конкретный механизм, гарантирующий ее безопасность в будущем.

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"Пока и российская, и украинская делегации стоят на своих позициях. Согласование спорных моментов может занять от нескольких дней до полутора недель. За это время мы должны приблизиться к заключению мирного соглашения", - сказал он.

Подоляк отметил, как только работа над договором будет завершена, будет начата организация встречи президентов Украины и России.

"Это произойдет в ближайшие недели. Впрочем, место для нас не имеет значения. Это может быть где угодно, кроме России", - отметил он.

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По словам Подоляка, мирное соглашение будет учитывать прежде всего интересы Украины, понесшей огромные потери из-за вторжения России.

Что касается будущих отношений с РФ после заключения мирного соглашения, то Подоляк отметил, что нельзя будет вернуться к прошлому и говорить о "братских народах".

"Мосты взорваны. Мы создадим крепкую границу и будем относиться к России так холодно, как того заслуживает страна, которая вторглась в наш дом, чтобы убить нас", - сказал он.

О том, на каких условиях Украина может получить мир или перемирие, читайте в колонке нардепа из фракции "Слуга народа", председателя правления организации "Майдан иностранных дел" Богдана Яременко НАТО, ЕС и санкции: три условия для переговоров с Россией.

Темы: Росcия
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