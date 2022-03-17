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Канада розширила санкції проти режиму Лукашенка за підтримку російського вторгнення

"Європейська правда"Четвер, 17 березня 2022, 16:30

Канада вводить нові санкції проти режиму Олександра Лукашенка відповідь на причетність до незаконного та невиправданого вторгнення Росії в Україну.

Про це йдеться у заяві МЗС Канади, пише "Європейська правда".

У санкційний список додані 22 високопосадовці Міністерства оборони Білорусі, які підтримували атаку, зокрема дозволивши своїй країні стати майданчиком для російського вторгнення.

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"Сьогоднішня заява дає чіткий сигнал спільникам президента Путіна: ті, хто підтримує порушення суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України, будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться у заяві.

Міністр закордонних справ Мелані Жолі білоруське керівництво також має нести відповідальність за те, що дозволило та підтримувало неспровоковані атаки Путіна.

"Канада закликає Олександра Лукашенка припинити підтримку російського вторгнення. Ми без вагань вживатимемо подальших дій. Світ спостерігає", - сказала вона.

ВІДЕО ДНЯ

Після вторгнення Росії в Україну 24 лютого Канада запровадила санкції проти понад 500 фізичних та юридичних осіб з Росії, України та Білорусі.

Нагадаємо, Канада заборонила білоруським літакам заходити в повітряний простір країни.

Крім того, у Канаді з ініціативи уряду заборонили мовлення пропагандистського російського телеканалу RT (Russia Today).

Теми: Лукашенко
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