Канада расширила санкции против режима Лукашенко за поддержку российского вторжения
Канада вводит новые санкции против режима Александра Лукашенко в ответ на причастность к незаконному и неоправданному вторжению России в Украину.
Об этом говорится в заявлении МИД Канады, пишет "Европейская правда".
В санкционный список добавлены 22 чиновника Министерства обороны Беларуси, которые поддерживали атаку, в частности позволив своей стране стать площадкой для российского вторжения.
"Сегодняшнее заявление дает четкий сигнал подельникам президента Путина: те, кто поддерживает нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, будут привлечены к ответственности", - говорится в заявлении.
Министр иностранных дел Мелани Жоли белорусское руководство также должно нести ответственность за то, что позволило и поддерживало неспровоцированные атаки Путина.
"Канада призывает Александра Лукашенко прекратить поддержку российского вторжения. Мы будем без колебаний предпринимать дальнейшие действия. Мир наблюдает", - сказала она.
После вторжения России в Украину 24 февраля Канада ввела санкции против более 500 физических и юридических лиц из России, Украины и Белоруссии.
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Напомним, Канада запретила белорусским самолетам заходить в воздушное пространство страны.
Кроме того, в Канаде по инициативе правительства запретили вещание пропагандистского российского телеканала RT (Russia Today).