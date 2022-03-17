Канада расширила санкции против режима Лукашенко за поддержку российского вторжения

Канада вводит новые санкции против режима Александра Лукашенко в ответ на причастность к незаконному и неоправданному вторжению России в Украину.

Об этом говорится в заявлении МИД Канады, пишет "Европейская правда".

В санкционный список добавлены 22 чиновника Министерства обороны Беларуси, которые поддерживали атаку, в частности позволив своей стране стать площадкой для российского вторжения.

"Сегодняшнее заявление дает четкий сигнал подельникам президента Путина: те, кто поддерживает нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, будут привлечены к ответственности", - говорится в заявлении.

Министр иностранных дел Мелани Жоли белорусское руководство также должно нести ответственность за то, что позволило и поддерживало неспровоцированные атаки Путина.

"Канада призывает Александра Лукашенко прекратить поддержку российского вторжения. Мы будем без колебаний предпринимать дальнейшие действия. Мир наблюдает", - сказала она.

После вторжения России в Украину 24 февраля Канада ввела санкции против более 500 физических и юридических лиц из России, Украины и Белоруссии.

Напомним, Канада запретила белорусским самолетам заходить в воздушное пространство страны.

Кроме того, в Канаде по инициативе правительства запретили вещание пропагандистского российского телеканала RT (Russia Today).