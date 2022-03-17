Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Канада расширила санкции против режима Лукашенко за поддержку российского вторжения

"Европейская правда"Четверг, 17 марта 2022, 16:30

Канада вводит новые санкции против режима Александра Лукашенко в ответ на причастность к незаконному и неоправданному вторжению России в Украину.

Об этом говорится в заявлении МИД Канады, пишет "Европейская правда".

В санкционный список добавлены 22 чиновника Министерства обороны Беларуси, которые поддерживали атаку, в частности позволив своей стране стать площадкой для российского вторжения.

Реклама:

"Сегодняшнее заявление дает четкий сигнал подельникам президента Путина: те, кто поддерживает нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, будут привлечены к ответственности", - говорится в заявлении.

Министр иностранных дел Мелани Жоли белорусское руководство также должно нести ответственность за то, что позволило и поддерживало неспровоцированные атаки Путина.

"Канада призывает Александра Лукашенко прекратить поддержку российского вторжения. Мы будем без колебаний предпринимать дальнейшие действия. Мир наблюдает", - сказала она.

ВИДЕО ДНЯ

После вторжения России в Украину 24 февраля Канада ввела санкции против более 500 физических и юридических лиц из России, Украины и Белоруссии.

Напомним, Канада запретила белорусским самолетам заходить в воздушное пространство страны.

Кроме того, в Канаде по инициативе правительства запретили вещание пропагандистского российского телеканала RT (Russia Today).

Темы: Лукашенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Все новости...
Лукашенко
"Вагнеровцы" из Беларуси никуда не убегают – Лукашенко
Лукашенко заявил, что не давал гарантий безопасности Пригожину, и отбеливает Путина
Лукашенко поздравил украинцев и посоветовал использовать соседство для прекращения "конфронтации" 
Последние новости
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
Все новости...
Реклама: