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Росіяни викрали голову громади на Харківщині

Катерина ТищенкоЧетвер, 17 березня 2022, 17:21
Росіяни викрали голову громади на Харківщині
Віктор Терещенко, фото: Великобурлуцька територіальна громада в Facebook

Росіяни викрали голову Великобурлуцької громади на Харківщині Віктора Терещенка.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Facebook

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Пряма мова: "Російські окупанти розуміють, що вони програли війну на Харківщині, їм Харків не взяти. І вони продовжують свій терор проти мирного населення, зокрема проти голів територіальних громад Харківщини.

Сьогодні до нас прийшло повідомлення, що вони викрали з робочого кабінету Віктора Миколайовича Терещенка, голову Великобурлуцької територіальної громади".

"За нашою інформацією, вони викликали його на своє робоче місце і потім під цим приводом забрали до місцевого відділку поліції. І наразі тримають його там, не відпускають".

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Деталі: Синєгубов заявив, що влада буде робити все для звільнення Терещенка.

Теми: Харківська областьвійнаРосія
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