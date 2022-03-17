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Русские похитили главу общины в Харьковской области

Катерина ТищенкоЧетверг, 17 марта 2022, 18:21
Виктор Терещенко, фото: Великобурлукская территориальная община в Facebook

Русские похитили главу Великобурлукской общины в Харьковской области Виктора Терещенко.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Facebook

Прямая речь: "Российские оккупанты понимают, что они проиграли войну в Харьковской области, им Харьков не взять. И они продолжают свой террор против мирного населения, в частности, против глав территориальных общин Харьковской области.

Сегодня к нам пришло сообщение, что они похитили из рабочего кабинета Виктора Николаевича Терещенко, председателя Великобурлукской территориальной общины".

"По нашей информации, они вызвали его на свое рабочее место и затем под этим поводом забрали в местный участок полиции. И сейчас держат его там, не отпускают".

Детали: Синегубов заявил, что власти будут делать все для освобождения Терещенко.

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Темы: Харьковская областьвойнаРосcия
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