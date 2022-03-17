Росіяни обстріляли Святошинський район Києва: є загиблі, горить склад

Внаслідок обстрілу з боку російських військ у Святошинському районі Києва загорівся склад, також горіло два автомобілі, загинуло принаймні двоє людей.

Джерело: ДСНС

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Дослівно: "17 березня близько 16:30 до Служби порятунку 101 надійшло кілька повідомлень одночасно про пожежі у Святошинському районі столиці.

Внаслідок потрапляння снарядів сталось займання двох автомобілів. О 17:04 загоряння було ліквідовано. Загинула 1 людина.

Деталі: Також неподалік виникло загоряння трав’яного настилу на площі 5 тис. кв. м. Ліквідація триває.

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Крім того, снаряд потрапив на склад, внаслідок чого виникла пожежа на площі 10 тис. кв. м.

"Є загроза вибуху снаряду, через що здійснюється гасіння пожежі з безпечної відстані. Ліквідація триває. За попередньою інформацією, внаслідок пожежі загинула 1 людина", - йдеться в повідомленні.